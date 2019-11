Gazzetta sulle multe: "Lettere spedite, giudizio del Collegio sarà inappellabile e arriverà a fine febbraio"

Emergono ulteriori dettagli sulle multe ai calciatori del Napoli. Le lettere, con tanto di ricevuta di ritorno, sono state spedite ieri pomeriggio, dalla sede dello studio di Bologna dell’avvocato Mattia Grassani. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Raccomandate con le quali è stata chiesta l’attivazione del Collegio arbitrale per avviare i procedimenti con la richiesta di risarcimento che arriverà fino al 25 per cento dello stipendio mensile lordo per tutti i giocatori ad eccezione di Allan e Insigne per i quali, dicevamo, De Laurentiis chiederà il 50 per cento. Il giudizio del Collegio sarà inappellabile e dovrebbe arrivare entro la fine di febbraio".