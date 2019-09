GRAFICO - Cambio modulo nella ripresa? No, solo di interpreti. In fase difensiva solito 442 dall'inizio alla fine

di Antonio Gaito - "Napoli meglio col 4-4-2", "Ancelotti ha cambiato modulo nella ripresa", sui social e non solo imperversa il dibattito per spiegare la metamorfosi del Napoli nell'ultima mezz'ora. In realtà non si va oltre un cambio di interpreti che hanno beneficiato anche del calo della Juventus e della crescita del Napoli (probabilmente per una questione di preparazione) che nei primi tempi non ha intensità (come a Firenze, ma anche l'anno scorso alle prime due giornate con Lazio e Milan) per poi crescere e trovare o sfiorare rimonte clamorose, al di là delle difficoltà individuali, Koulibaly ed Allan su tutti ancora in evidente ritardo.

Dai grafici delle posizioni medie della Lega, che si basano sul rilevamento satellitare per ogni giocatore, si può vedere chiaramente che non è cambiato il solito atteggiamento che Ancelotti porta avanti da un anno. 4-4-2 in fase difensiva sia nel primo che nel secondo tempo e Zielinski, pur avendo caratteristiche diverse, ha occupato alla fine la stessa zona di Insigne, uscito all'intervallo. Anzi, con l'ingresso di Lozano, qualche metro più avanti rispetto a Fabian nel primo tempo, si può dire che il Napoli è stato addirittura più sbilanciato nella ripresa.

Ma nonostante un posizionamento più offensivo, il Napoli ha avuto maggiore equilibrio, dato dal baricentro della Juve più basso, una pressione meno continua che ha permesso agli azzurri di prendere controllo della metà campo e soffrire meno difensivamente. In fase di costruzione Ancelotti aveva già fatto intendere in conferenza che contro le due punte della Juve (Ronaldo agisce centralmente, stretto ad Higuain) ci sarebbe stato bisogno di un terzo centrale stringendo il terzino destro. Di Lorenzo ha agito quasi di fianco a Koulibaly e Manolas, come si può vedere nel grafico della fase di possesso, per aiutare lo sviluppo del gioco e l'uscita sulla pressione. Ghoulam, e poi Mario Rui, erano invece preposti a dare ampiezza a sinistra e risultano molto sganciati, sul centrocampo paralleli a Callejon a destra. Per il resto solite situazioni in fase di sviluppo con Insigne, e poi Zielinski, quasi da trequartista aggiunto.