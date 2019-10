GRAFICO – I gol fatti e subiti dal Napoli: ecco quando gli azzurri segnano e subiscono più reti

Dopo le recenti fatiche in Champions, con l’importantissima vittoria contro il Salisburgo, gli azzurri domenica alle 15, saranno impegnati nella sfida di Serie A contro la Spal. In campionato, il Napoli, per quanto riguarda la produzione offensiva, è il terzo migliore attacco del campionato con diciassette gol fatti. Inoltre, gli azzurri hanno il primato del maggior numero di giocatori a segno, sono, infatti, nove quelli che hanno siglato almeno un gol nel campionato. Come evidenzia il grafico, la squadra di Ancelotti riesce a realizzare tanto in due intervalli di tempo, nello specifico nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo e dal 60’ al 75’ della seconda frazione. In questi due intervalli di tempo sono arrivati la bellezza di dieci gol per gli azzurri (Fiorentina, Juventus, Sampdoria, Lecce, Brescia, Verona).

Gol subiti - Per quanto riguarda la fase passiva, nelle ultime sei giornate di campionato, quella azzurra è la migliore difesa della Serie A. Gli azzurri, dopo un inizio di campionato in cui avevano subito la bellezza di sette gol nelle prime due partite contro Juventus e Fiorentina, con alcuni aggiustamenti tattici da parte di Ancelotti e con il crescere di condizione di alcuni giocatori, nelle restanti sei, hanno subito solamente tre reti di cui una sola, con il Cagliari su azione. Come evidenziato dal grafico, la squadra di Ancelotti, ha incassato il maggior numero di reti nell’intervallo temporale che va dal 60’ al 75’. Infatti, la squadra allenata dal tecnico emiliano, ha subito in questo arco temporale ben 4 gol di cui tre, però ininfluenti in termini di risultato (Fiorentina, Lecce, Brescia) mentre decisivo, è stato lo sfortunato autogol di Koulibaly, all’ultimo minuto, contro la Juve che ha condannato gli azzurri alla sconfitta.