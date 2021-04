CdM - Demme e Ospina non recuperano: c'è una speranza per la Juve

Problemi di formazione per Gattuso in vista della gara di domani contro il Crotone. Non recuperano, infatti, Demme e Ospina, recentemente inforunati. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Demme e Ospina hanno ritrovato il campo anche se solo per lavoro individuale. Diego recupererà per la sfida contro la Juventus, il portiere colombiano farà il provino decisivo martedì, Meret è pronto a giocarsi le sue chances a partire dalla gara contro il Crotone".