CdM - Dna vincente, prova superata: la squadra risponde all'invocazione di Spalletti

Il Napoli il Dna vincente ce l’ha, eccome se ce l’ha. Batte i Rangers 3-0, è a punteggio pieno con 15 punti e ora aspetta la partita di Anfield con il Liverpool del primo novembre per confermare il primo posto finale in classifica nel girone A di Champions e poter contare su un sorteggio più agevole per gli ottavi.

Il Corriere del Mezzogiorno pone l'accento sull'aspetto mentale della vittoria del Napoli (già qualificato) contro i Rangers: "Forte anche del 4-1 e della lezione di calcio inflitta ai Reds a settembre nella gara di andata. Spalletti lo aveva richiesto, invocato, il Dna vincente alla vigilia della partita con gli scozzesi per non veder calare la concentrazione dei suoi ragazzi, reduci dal sofferto e meritatissimo successo in campionato all’Olimpico con la Roma. E anche se non lo ammetterà mai, il tecnico toscano voleva la dodicesima vittoria consecutiva per battere il record di undici successi di fila conquistato nel 1986 dal Napoli di Bianchi e di Maradona".