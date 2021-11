CdM - Due giovani polacchi in prova con la Primavera: c'è un cognome d'arte

La colonia polacca del Napoli potrebbe diventare più folta. Ieri pomeriggio a Cercola, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, hanno iniziato il periodo di prova in Primavera due ragazzi polacchi: Milosz Lewandowski, difensore centrale in arrivo dall’Escola Varsavia che con il campione del Bayern Monaco ha solo un legame d’omonimia, e Mateusz Staciwa. Lewandowski, se dovesse convincere la dirigenza azzurra, potrebbe essere tesserato a gennaio mentre Staciwa durante la prossima estate.