CdM - Hysaj, rinnovo in bilico: non c'è ancora intesa col suo procuratore

Per Elseid Hysaj vanno avanti i contatti con il suo agente Giuffredi per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2021 ma le parti sono ancora distanti. Il difensore non è partito perché Gattuso lo ha blindato ritenendolo indispensabile per il suo gioco ma al momento, scrive il Corriere del Mezzogiorno, non c'è ancora intesa sul prolungamento dell'attuale contratto.