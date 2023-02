Cdm - Niente calcoli! Spalletti infastidito dall'eccessiva euforia: il campionato non è finito

A Spalletti non piacciono i calcoli a lunga scadenza, prova fastidio per il clima di euforia eccessiva, come se il campionato fosse già finito

A Spalletti non piacciono i calcoli a lunga scadenza, prova fastidio per il clima di euforia eccessiva, come se il campionato fosse già finito, scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando che "dopo la vittoria contro la Roma, la crescita dell'entusiasmo generale è stata inevitabile, Spalletti considera la felicità della tifoseria adrenalina pura per la squadra ma a Castel Volturno predica calma e attenzione, chiedendo di concentrarsi soltanto sulla singola partita senza fare voli pindarici.