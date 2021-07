CdM - Si accelera per Camara con l'aiuto di Raiola: prima proposta all’Olympiakos, i dettagli

Per la mediana del Napoli spicca il nome di Mady Camara, centrocampista classe ’97 dell’Olympiakos che risponde pienamente alle caratteristiche ricercate dal Napoli: profilo con struttura fisica ma più rapido di passo rispetto a Bakayoko. Il Napoli è in pressing, attraverso l’intermediazione di Mino Raiola sta cercando di far leva sulla volontà del giocatore per spingere l’Olympiakos ad accettare la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il club greco al momento non molla, vuole la cessione a titolo definitivo a 15 milioni di euro e la trattativa non va avanti. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.