CdS annuncia: "E' fatta per Allan all'Everton! Non si allena per non rischiare"

E' ormai fatta per Allan all'Everton, due milioni di distanza tra domanda e offerta ma la trattativa è ormai conclusa e presto ci sarà l'annuncio ufficiale. La conferma, scrive il Corriere dello Sport, arriva da Castel di Sangro. Il brasiliano non si sta allenando, avverte fastidio ai tendini, in realtà non vuole rischiare di farsi male in vista della nuova avventura inglese. Ancelotti lo aspetta.