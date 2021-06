CdS - Basic prima scelta, costa poco ma c'è una insidia: le ultime

Toma Basic è, da tempo, la prima scelta del Napoli per sostituire Bakayoko. Ma c'è un problema: sul giocatore insiste anche il Benfica. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda che il prezzo è abbordabile, circa otto milioni, e il contratto in scadenza facilità l'operazione, ma dipenderà tutto dal Napoli, che al momento non intende accelerare.