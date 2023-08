Cds - Celta apre all'addio di Veiga: si può chiudere senza clausola, le cifre

Gabri Veiga è più vicino al Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport, il club di De Laurentiis può permettersi di rilanciare in tranquillità

Gabri Veiga è più vicino al Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport, il club di De Laurentiis può permettersi di rilanciare in tranquillità: è partito da ventotto milioni di euro, si è già spinto a trenta, ha saputo direttamente dal Celta che esiste il desiderio di concludere, pure per accontentare il fantasista, ma viene richiesto un ulteriore sforzo. Quaranta milioni di euro vengono ritenuti un prezzo lievemente esagerato, Adl sembra intenzionato a toccare (al massimo), quota trentacinque - e sarebbero trenta più bonus - e però intanto ha incassato il sì del ragazzo.

Vuoi seguire Tutto Napoli.net ma sei in vacanza? Scarica gratuitamente la nostra applicazione (cerca "Tutto Napoli" sugli store o clicca qui per App Store e Android Store) per poterci seguire comodamente da Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli.net è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).