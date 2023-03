Cds - Con l'Atalanta una nuova trappola: c'è un amico del quale non fidarsi

In vista della partita di domani, l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive

In vista della partita di domani, l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Napoli-Atalanta è la nuova trappola che Spalletti dovrà andare a scovare contro un amico del quale, come Sarri, conviene fidarsi assai poco, perché in quel calcio abbagliante, ampio, palleggio prolungato e percussioni, c’è la sintesi di un “agguato”: ma prima di avventurarsi da Gasperini, il dentista (cit. Guardiola), ci sarà un’altra passeggiata “salutare”, la rifinitura utile per leggere nel libro bianco".