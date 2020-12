CdS - Gattuso farà 4 cambi rispetto alla Samp: si va verso un'esclusione eccellente

Rino Gattuso ha le idee chiare in chiave formazione in vista della sfida contro l'Inter di questa sera al Meazza di San Siro. L'edizione odierna del Corriere dello Sport anticipa quelle che saranno le scelte del tecnico. Ospina sarà il portiere, in difesa il quartetto classico con Mario Rui che torna a sinistra, in mediana Demme con Babayoko e Zielinski, in attacco Mertens, Lozano e Insigne. Variabile il modulo, dal 4-2-3-1 al 4-3-3 a seconda dei casi. Dipenderà tutto dai movimenti di Zielinski. L'escluso eccellente di giornata sarebbe Fabian Ruiz.