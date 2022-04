CdS - Juan Jesus è tornato in un lampo: recupera per domenica e farà coppia con Rrahmani

Juan Jesus è tornato. In un lampo: mercoledì in disparte per i postumi di un lieve trauma distorsivo al ginocchio destro

Juan Jesus è tornato. In un lampo: mercoledì in disparte per i postumi di un lieve trauma distorsivo al ginocchio destro e ieri, invece, regolarmente in campo con il gruppo dopo una sessione in palestra. Il pericolo di perdere anche lui oltre allo squalificato Koulibaly, insomma, è scampato: domenica a Empoli sarà Juan a fare coppia con Rrahmani al centro della difesa. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.