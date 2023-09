Cds - Kvara non va, Anguissa non c'è e Garcia vive 100' di panico

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Braga sa di altro, adesso, e in questa giornata che il Napoli oggi vivrà ancora in Portogallo, Rudi Garcia rivedrà quei 100' da cuore e batticuore, prima felice e poi cupo e poi di nuovo rivitalizzato dall’autorete che un po’ sistema l’umore ma non azzera il pregresso, incluso il pathos".

Così l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul successo del Napoli a Braga: "L’analisi sui singoli, su Kvara che non va, su Anguissa che non c’è, sulle sofferenze, sulla difesa a cinque (anche a sei) nel finale rientra nella dialettica, ma i tre punti appartengono alla classifica che diventa la stella polare di questo bimestre di Juan Jesus, che non nasconde i suoi desideri".