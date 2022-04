CdS - Spalletti deve trovare una diagnosi al suo Napoli: la stagione può diventare un rimpianto

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il Napoli sfiderà la Roma, ancora al Maradona, alla ricerca del riscatto e dei punti utili per non sganciarsi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il Napoli sfiderà la Roma, ancora al Maradona, alla ricerca del riscatto e dei punti utili per non sganciarsi dalla lotta per lo Scudetto. Contro i viola una prestazione non brillante e Luciano Spalletti deve metterci la sua mano per rialzare la squadra, come scrive il Corriere dello Sport:

"Se non c’è verso di capirsi, può esserci egualmente un modo per rialzarsi: poi magari sarà l’orgoglio o la retorica dei «duri e puri», oppure parrà un sano riequilibrio con se stesso, ma mentre la clessidra lascia scorrere sempre più velocemente i granellini di sabbia, altro non resta da fare al Napoli che trovare una diagnosi e prescriversi da solo una terapia d’urto, quello che in un lunedì d’Albis così diverso, possa servire per non vivere nel rimpianto o peggio ancora nel tormento".