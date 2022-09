CdS su Spalletti: "Forse non sta simpatico a tutti, ma è uomo e allenatore vero!"

Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport esalta Spalletti con un ritratto tecnico dell'allenatore del Napoli

Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport esalta Spalletti con un ritratto tecnico dell'allenatore del Napoli: "Spalletti è un allenatore vero, è uno che insegna e gestisce, spiega e organizza. Ha un’idea in testa e sa come tradurla nelle mille lingue della squadra. Non è un’operazione semplice perché il suo pensiero tattico è ricco e profondo, ci vogliono applicazione e attenzione per seguirlo.

Si può capire se a qualcuno non sta simpatico, ma siamo di fronte a un uomo vero, uno generoso, che non lascia mai per strada chi ne ha bisogno. Ha una doppia forza: gli amici e la famiglia. E ha una passione smisurata per il suo lavoro, per il gioco del calcio”.