Corsera - Spalletti svela la vulnerabilità del super Napoli

"Ed è Spalletti a rivelarla, alla vigilia della sfida di Champions contro l’Ajax".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il super Napoli di questo avvio di stagione una vulnerabilità ce l’ha. Così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che analizza le parole in conferenza stampa del tecnico azzurro.

"Ed è Spalletti a rivelarla, alla vigilia della sfida di Champions contro l’Ajax. Basta un pareggio ai partenopei per la qualificazione matematica agli ottavi. E se arrivasse una vittoria? Significherebbe puntare a difendere il primato del girone. Eccola l’incertezza. "Non sappiamo ancora se siamo bravi a fare calcoli — racconta big Luciano — quindi scendiamo in campo con la consapevolezza che si tratta di una finale, in palio c’è la qualificazione"