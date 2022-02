Corsera - Xavi poteva ferire a morte il Napoli, gli azzurri hanno risposto con due elementi

La qualificazione agli ottavi di Europa League resta aperta, si decide tra una settimana. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che analizza la capacità del Napoli di saper soffrire nel momento di difficoltà: "Xavi porta avanti la transizione con un mix di gioventù ed esperienza, ha gestito la partita con la lucidità di colpire nel momento di maggiore debolezza degli avversari.

Poteva ferire a morte quando il Napoli non ha retto al dispendio di energie, si è abbassato, è diventato disordinato tatticamente e non ha avuto più chance per ripartire. Eccolo il momento in cui è servita la sofferenza, come la lucidità per gestire la difficoltà e anche un pizzico di cuore per non cedere all’emozione".