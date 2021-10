Gazzetta - 16 titolari e 4 moduli col Legia: Spalletti vola valorizzando tutti

La prima vittoria europea del Napoli ha aumentato la convinzione del gruppo sulle proprie potenzialità, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che contro il Legia Varsavia ci sono stati 7 cambi dalla formazione base e alla fine il risultato è arrivato comunque: "Qualcuno può obiettare che alla fine è dovuto entrare SuperOsimhen per risolverla. Vero fino a un certo punto, visto che il gol decisivo è di Capitan Insigne, ma il Napoli è stato sempre in controllo pieno. Il gol è tardato ad arrivare ma per esempio non ci sono state sbavature difensive nonostante 3 uomini nuovi sui 5 del reparto. Significa che tutto il gruppo sta crescendo e questo spiega meglio perché Spalletti non vuole si parli di turnover, ma sottolinea che questo è sempre il Napoli. E soprattutto che i titolari in campo sono diventati sedici.

Il quotidiano sottolinea che Spalletti ha dato a tutti la possibilità di dimostrare e anche chi ha giocato di meno poi in campo ha sempre dato il massimo da un punto di vista mentale, come ad esempio Juan Jesus che non giocava 90 minuti da quasi due anni, ma che ha avuto massima concentrazione e il gruppo azzurro lo ha aiutato nei momenti di difficoltà. Con la crescita generale, "Spalletti si è permesso di variare 4 sistemi di gioco, senza che i suoi uomini in campo perdessero mai la bussola e soprattutto il pallino del gioco. Si è passati dal 4-3-3 al 4-2-3-1 e dal 3-4-1-2 al 4-2-3-1. Il tutto quasi con naturalezza e con un crescendo di pressione sulla difesa avversaria che ha portato tre gol nell’ultimo quarto d’ora".