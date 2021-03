Gazzetta - ADL offre 3 mln a Insigne per rinnovare, ma riceve un 'no': i dettagli

In scadenza di contratto a giugno 2022, Lorenzo Insigne ha cominciato a trattare il rinnovo con il Napoli, ma secondo La Gazzetta dello Sport tra le parti c'è ancora tanta distanza. Aurelio De Laurentiis avrebbe avanzato una prima proposta da 3 milioni di euro (1,5 in meno rispetto all'ingaggio attuale) per prolungare altri 5 anni, ma il capitano l'ha rimandata al mittente, chiedendo di trattare a partire proprio dai 4,5 milioni che guadagna annualmente adesso.

RISCHIO ROTTURA? - La Rosea scrive anche di un rischio rottura, anche se nessuno lo vorrebbe: "Con questi presupposti, difficilmente si arriverà alla firma. C’è il rischio concreto che si possa arrivare ad una rottura che, bisogna dirlo, non vorrebbe nessuna delle due parti. Il presidente ritiene l’attaccante il perno principale intorno al quale dovrà girare il nuovo Napoli, quello post Gattuso. Insigne non ha mai rinnegato la sua passione e l’amore per il club. Ma potrà bastare soltanto il sentimento per convincerlo a rivedere la propria posizione?".