Gazzetta attacca ADL: "Il problema è Gattuso? Dovrebbe porsi anche lui qualche domanda"

Sicuri che il problema sia Gattuso? A porre l'interrogativo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che parla della frenata del progetto di Aurelio De Laurentiis negli ultimi anni: "Si potrà decidere anche di interrompere il rapporto con l’allenatore calabrese, ma siamo sicuri che il problema sia lì? Questa squadra non è capace di reagire alle difficoltà, ma vi sembra il carattere quello che manca a uno soprannominato Ringhio? Da troppi anni e pur cambiando guida e protagonisti in campo questa squadra ha sempre fallito l’ultimo step per salire ai massimi livelli.

Qualche domanda sulla organizzazione societaria dovrebbe porsela anche il presidente, che nei primi 10 anni ha fatto crescere in maniera esponenziale i risultati ma da qualche anno è rimasto nel limbo delle buone intenzioni".