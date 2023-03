Gazzetta - Digos intercetta messaggi minacciosi: allarme per possibile arrivo tifosi Eintracht

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che dopo il nuovo stop ai tifosi residenti in Germania

A due giorni dalla partita di Champions fra Napoli ed Eintracht uno scontro fra potere giudiziario ed esecutivo fa sì che ancora non sia chiaro nemmeno se il settore ospiti sarà aperto e se il Napoli venderà quei 2700 tagliandi in dotazione. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che dopo il nuovo stop ai tifosi residenti in Germania per assistere a Napoli-Eintracht analizza la situazione in questo modo.