Gazzetta - Gomez, addio all'Atalanta non sarà gratis: c'è anche il Napoli

Alejandro Gomez lascerà l'Atalanta a gennaio, ipotesi possibile, concreta. Una ghiotta opportunità, nel caso, per tante società. Inter, Napoli, Roma e Lazio osservano per il momento da lontano, così come il Psg, stuzzicato dalle buone recensioni dell’amico Di Maria. Ma l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivela che la squadra al momento in pole è il Milan di Pioli. L'Atalanta comunque non ha intenzione di cederlo gratis.