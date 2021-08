Gazzetta - L'Inter insiste per Insigne: per ADL anche 20mln vanno bene per cederlo

Ulteriori aggiornamenti sul futuro di Lorenzo Insigne sull'edizione online de La Gazzetta dello Sport: "25 milioni: tanto vale per il Napoli il cartellino di Insigne. E tanto è stato chiesto a Beppe Marotta, l’ad nerazzurro, per cedergli il cartellino. La trattativa andrà avanti, perché il dirigente interista sta valutando anche altri profili. Ma l’impressione è che anche 20 milioni potrebbero bastare per convincere il presidente del Napoli. Senza rinnovo, infatti, il capitano non avrebbe più senso per la dirigenza napoletana".