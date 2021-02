Gazzetta - Non solo Gattuso, anche Giuntoli è in discussione: non bastano i tweet di ADL

Gattuso è in bilico, lo stesso discorso vale per il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che spiega come i tweet del Napoli non convincano del tutto, rispetto al rapporto tra le parti che non è più solido come un tempo: "Ma al di là dei tweet più o meno rassicuranti di Aurelio De Laurentiis anche il responsabile dell’area tecnica è in discussione. Qui più dei cinguettii servirebbero interventi convinti, che invece latitano".