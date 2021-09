Gazzetta - Osimhen incedibile e ADL pensa subito al rinnovo: cifre e dettagli

Victor Osimhen vale 120 milioni, piace a molti club europei, ma per il Napoli è incedibile. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il prossimo anno il Napoli potrebbe anche proporgli di allungare l'attuale contratto in scadenza nel 2025 con ingaggio da 4,5 milioni a stagione. Un modo per blindarlo ulteriormente godendosi la sua esponenziale crescita.