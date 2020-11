Gazzetta - Osimhen, infortunio non è grave: spunta la data del rientro in campo

Notizie confortanti sul futuro di Osimhen. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che, dopo la visita di ieri, è stato scongiurato il pericolo di nuovi interventi e comunque l’infortunio non è particolarmente grave, visto che non è stato necessario bloccare anche l’articolazione del braccio. È presto per definire una prognosi più precisa. Ma nei prossimi giorni, gradualmente il ventunenne nigeriano - arrabbiato per questo stop, finora non aveva perso una partita di campionato - potrà riprendere ad allenarsi. Impossibile il suo rientro per domenica contro il Milan. Appare possibile, però, il suo recupero per la partita contro la Roma, domenica 29 novembre.