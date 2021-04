Gazzetta - Osimhen, l'acquisto da 50mln (pagabili in 5 anni) ora è pronto per essere titolare

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si interroga su Victor Osimhen, chiedendosi se è solo un ragazzo sfortunato oppure quei milioni investiti da Aurelio De Laurentiis per il suo acquisto più costoso in 16 anni sono stati troppi. "Sarà un anno osimheniano" aveva prospettato il presidente, ma il nigeriano ha saltato la metà delle gare tra l'infortunio alla spalla, il covid e persino un trauma cranico a Bergamo.

L’operazione per portarlo a Napoli è stata valutata 70 milioni, di fatto - si legge - però ha comportato un investimento reale di 50 (il resto riguarda una supervalutazione del portiere Karnezis e tre ragazzi della Primavera), in 5 rate annuali da 10 milioni. Intanto questo mercoledì ha detto che finalmente Osimhen sta tornando in forma, di conseguenza è anche meno nervoso e per questo domani a Marassi contro la Samp Gattuso vuole rilanciarlo da titolare.