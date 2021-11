Gazzetta: "Osimhen, tempi di recupero lunghi! Salterà almeno le otto partite prima di Natale"

Saranno lunghi i tempi di recupero per Victor Osimhen che oggi verrà operato. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "La scelta è caduta sul professor Giampaolo Tartaro, specialista maxillo facciale cattedratico all’università Vanvitelli: oggi interverrà sullo zigomo e sull’orbita dell’occhio sinistro del ragazzo, in una clinica privata napoletana. Solo dopo l’intervento si potranno capire i tempi effettivi di recupero. Che comunque non saranno meno di un mese e dunque costringeranno il nigeriano a saltare tutte le otto partite in programma prima di Natale, con tre scontri diretti al vertice".