Gazzetta - Quando Kvaratskhelia visitò il centro sportivo della Juve nel 2021

Questo l'interessante racconto sull'attaccante georgiano svelato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

"Quando Kvaratskhelia visitò il centro sportivo della Juve nel 2021". Questo l'interessante racconto sull'attaccante georgiano svelato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "L’allora d.g. Fabio Paratici, ora al Tottenham, fiuta il talento di Kvara e inizia un lungo corteggiamento. Prima un tentativo per regalarlo ad Andrea Pirlo assieme a Chiesa. Poi, nella primavera 2021, l’affondo vero e proprio per anticipare la concorrenza del Bayern e dei club inglesi. Il georgiano sbarca a Torino e visita le strutture bianconere . Un po’ come Haaland nel 2018, scortato da Federico Cherubini, oggi d.s. e allora dirigente della Primavera.

Ma perché alla fine Kvara non firma per la Juve? Non è soltanto una questione di prezzo. Nella primavera 2021 alla Continassa vengono gettate le basi per l’imminente rivoluzione societaria con il passaggio del testimone tra Paratici e Cherubini. Cambiano uomini, priorità e strategie. Compresa quella su Kvaratskhelia. Il georgiano resta al Rubin Kazan e in seguito, a causa dello scoppio del conflitto ucraino, si trasferisce alla Dinamo Batumi, in patria. A quel punto – e siamo alla primavera 2022 – il d.s. del Napoli Cristiano Giuntoli è il più lesto ad annusare il grande colpo e si assicura il talento dell’est per 10 milioni.