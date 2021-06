Gazzetta - Sarri riabbraccia Hysaj: è fatta con la Lazio, ingaggio in linea con quanto percepito al Napoli

Tra poco più di due settimane il contratto che lega Elseid Hysaj al Napoli scadrà e non sarà rinnovato, pertanto il difensore albanese lascerà il club nel quale milita dal 2015. Il suo futuro è alla Lazio, La Gazzetta dello Sport lo dà per certo. L'affare è praticamente fatto, chiaramente a parametro zero, con un ingaggio che oscilla tra 1,5 e 2 milioni di euro, in linea con quanto percepisce in azzurro (1,6). I dettagli secondo la Rosea:

"La trattativa per portare in biancoceleste il terzino albanese è decollata nelle ultime ore e l’operazione dovrebbe essere chiusa già nei prossimi giorni. Hysaj, che negli ultimi sei anni ha giocato con il Napoli, si sta infatti per svincolare ed è libero di decidere il suo futuro. La Lazio lo aveva già contattato prima dell’arrivo di Sarri. Dopo che l’ex allenatore di Juve, Chelsea e Napoli ha firmato per i biancocelesti la trattativa ha preso ancora più vigore, anche perché Sarri non ha esitato a dare il suo placet all’arrivo di Hysaj".