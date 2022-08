Gazzetta - Senza Fabian si passa al 4-2-3-1: rispunta Nandez per aggiungere un mediano

Cristiano Giuntoli a gennaio metterà le mani – a costo zero – su Solbakken, esterno d’attacco del Bodo Glimt.

Cristiano Giuntoli a gennaio con ogni probabilità metterà le mani – a costo zero – su Solbakken, esterno d’attacco del Bodo Glimt. Sarà lui l’alternativa a Kvaratskhelia nel gioco delle coppie dall’inverno in poi (adesso questo ruolo sarà di Elmas) mentre con la cessione di Ruiz, il Napoli cambierà modulo: virerà verso il 4-2-3-1 e avrà dunque bisogno di un altro mediano in aggiunta a Lobotka, Anguissa e Zielinski. Per questo - scrive la Gazzetta dello Sport - cui torna di grande attualità il nome di Nandez del Cagliari, che guarda caso non ha ancora lasciato la Sardegna.