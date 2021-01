Gazzetta su Insigne: "L'errore lo getta nello sconforto, è rimasto basito. Un macigno..."

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport descrive così il momento in cui Lorenzo Insigne ha fallito il rigore decisivo contro la Juventus: "L’errore dal dischetto ha gettato nello sconforto Lorenzo Insigne che non ha saputo nascondere le lacrime per la delusione. L’attaccante è rimasto basito nel vedere il pallone uscire a lato, dopo aver spiazzato il portiere bianconero. Un macigno, che gli è piombato addosso nel giorno in cui avrebbe potuto scrivere un altro capitolo della sua storia napoletana. Il racconto di questa Supercoppa verrà scritto lo stesso, ma per lui ci sarà soltanto la descrizione di un’illusione cancellata".