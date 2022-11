Gazzetta su Kim: "Sbaglia così di rado che quando accade chiede scusa sui social"

Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla dell'azzurro Min Jae in vista del suo esordio al Mondiale in Qatar

"Se passate da queste parti e lo vedete passare in mezzo ai suoi compagni, non chiamatelo Kim : si girerebbero in sei. In Corea del Sud non è esattamente un cognome raro e nella rosa del Mondiale è addirittura quello più comune, davanti a Hwang (tre) e Son, Cho, Lee, Song e Kwon (due)".

Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla dell'azzurro Min Jae in vista del suo esordio al Mondiale in Qatar: "E quello che più interessa a noi è ovviamente Kim Minjae, il difensore del Napoli che è stato quasi perfetto nella prima parte di stagione. Sbaglia talmente di rado che quando accade si sente in dovere di chiedere pubblicamente scusa: è successo contro l’Udinese, nell’ultima gara prima dello stop, palla persa con Samardzic, gol dell’avversario e post contrito su Instagram. Minjae (è vero, siamo abituati a chiamarlo Kim, ma in questo caso dobbiamo fare un’eccezione) è un perfezionista, non ammette l’errore e comunque lo sfrutta per cercare di migliorare.