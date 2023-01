Gazzetta su Zielinski: "E' quello che costa di più al Napoli e per questo può partire"

Piotr Zielinski potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione. I motivi del mancato rinnovo li elenca l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Piotr Zielinski potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione. I motivi del mancato rinnovo li elenca l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il polacco è uno dei giocatori più importanti nella squadra di Luciano Spalletti. E, tra l’altro, quello che costa di più al presidente Aurelio De Laurentiis: quasi 7 milioni di euro all’anno, con Zielinski che ne mette in tasca 3,5 netti. Al lordo, dato che Osimhen e Lozano usufruiscono del decreto crescita, è il più caro della rosa. Per questo la trattativa per il prolungamento del contratto, in scadenza il 30 giugno 2024, si è un po’ arenata".