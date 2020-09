KKN - ADL e Jaqueline in ospedale: entrambi hanno la febbre, la moglie ha temperatura molto alta

C'è apprensione per le condizioni di Aurelio De Laurentiis, risultato positivo al Covid-19 nelle ultime ore. Positiva anche la moglie Jaqueline Baudit, ed entrambi sono stati trasportati da Napoli a Roma con un ambulanza che li ha condotti in ospedale. Al momento, come riporta la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, sia De Laurentiis che la signora Jacqueline hanno la febbre, in particolare la moglie del patron azzurro pare abbia una temperatura molto alta.