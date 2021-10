KKN - Ammutinamento, due procedimenti aperti: sentenza a fine novembre

I procedimenti avviati dal Napoli per il caso ammutinamento, risalente al 2019 post-Salisburgo, sono due: uno riguarda tutta la squadra che decise di disertare il ritiro imposto dalla società; il secondo è solo nei confronti di Allan per ingiurie e minacce. La causa contro il centrocampista brasiliano è ancora aperta, saranno ascoltati anche Hysaj e il vicepresidente Edo De Laurentiis e la sentenza è attesa per fine novembre. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.