KKN - Raspadori-Napoli, c’è l’accordo: quinquennale da 2.5mln a salire, le ultime

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal per riferire le ultime sull’affare Raspadori: “Il giocatore ha detto sì al Napoli. Dopo tre incontri che la società ha avuto con il suo entourage, il Napoli ha trovato l’accordo con il giocatore. Cinque anni di contratto: primo anno 2.5 milioni + bonus, secondo anno 3 milioni e a salire di anno in anno. Raspadori ha detto no al rinnovo perchè ha altri due anni di contratto e vuole cambiare aria, è affascinato da Napoli e dalla Champions. Ora si deve capire come si evolverà la trattativa tra Napoli e Sassuolo”.