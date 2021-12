Mediaset - Insigne, cifre più basse di quelle che circolano: tra netto e cambio quasi 6mln

L'offerta economica del Toronto FC per Lorenzo Insigne è di quelle che fanno gola, soprattutto in un periodo in cui le società giocano al ribasso per quanto riguarda i rinnovi di contratto. Ad attenderlo, infatti, c'è un contratto quinquennale che, come raccolto in esclusiva da Sportmediaset, prevede uno stipendio da 11,5 milioni di dollari Usa a stagione. Che, al netto delle tasse canadesi, sono 6/6,5 milioni. Tradotto in euro: 5,7 milioni all'anno.