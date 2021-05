Rai - ADL aspetta Allegri, ma tiene caldi Spalletti e Galtier: spunta colloquio telefonico col francese

Quale sarà il prossimo allenatore del Napoli? Massimiliano Allegri resta la prima scelta di Aurelio De Laurentiis e se arrivasse il suo 'sì' non si aprirebbe nessun casting, ma per il momento non è così perché Max è in lizza per il Real Madrid e attende eventuali comunicazioni da Florentino Perez prima di decidere. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, a Radio Kiss Kiss Napoli.

TUTTI I NOMI - Oltre a quello del livornese, ci sono altri nomi sulla lista del Napoli. Luciano Spalletti è in pole - riferisce il collega - perché ha già dato disponibilità e ha pretese economiche non impossibili. Ma la notizia è che le quotazioni di Cristophe Galtier sono in rialzo: un mese fa De Laurentiis gli telefonò, i due ebbero una lunga chiacchierata su diversi temi e si sarebbero lasciati dandosi appuntamento a fine stagione.