Rai - ADL rinuncerebbe alle cessioni dei big per Allegri: alternativa Galtier che ha già detto di sì

Secondo quanto raccontato dall'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ieri sera il Napoli aveva definito tutto con Jorge Mendes per far arrivare Conceiçao a Napoli. Lo scenario è cambiato questa mattina.

LA PRIMA SCELTA DI ADL - Su Allegri De Laurentiis spera ancora che il tecnico non vada né alla Juve, né al Real. Il presidente è in attesa di capire la scelta di Max. In casa Juve c’è da capire se si vuole continuare con Pirlo o no. La Juve sta ripensando ad Allegri. Se Allegri torna alla Juve, ci sarà una mezza rivoluzione dal punto di vista societario. Allegri sa benissimo la cifra che De Laurentiis gli ha proposto e i due sono andati oltre i dettagli. Se non andrà alla Juve o al Real, Allegri siederà sulla panchina azzurra. Pur di garantirsi Allegri sarebbe pronto a rinunciare a cessioni eccellenti attingendo dal tesoretto accumulato negli anni.

ALTERNATIVE AD ALLEGRI - Le alternative sono Galtier del Lille e Simone Inzaghi. Galtier, fino a tre settimane fa, aveva un accordo verbale col Nizza per 3 milioni di euro l’anno. Questa mattina il club francese era pronto ad annunciare Galtier come nuovo allenatore, ma qualcosa è cambiato. Galtier ha accettato la proposta di De Laurentiis di un biennale con opzione per il terzo anno.