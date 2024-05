Rai - Di Lorenzo non si muove, prima telefonata con Conte: il capitano ha apprezzato

Il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, al TGR ha svelato di un primo contatto tra il tecnico di Lecce ed il capitano del Napol

Non solo il chiarimento per smentire i i rumors degli ultimi giorni su una clausola d'uscita nel contratto di Antonio Conte. Il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, al TGR ha svelato anche di un primo contatto tra il tecnico di Lecce ed il capitano del Napoli dopo le polemiche degli ultimi giorni in merito ad una scarsa fiducia da parte del club. Per Conte il capitano Di Lorenzo è uno dei punti fermi del nuovo progetto e non ha alcuna intenzione di farne a meno:

"Di Lorenzo e Kvara punti fondamentali del nuovo progetto. E, stando a quanto appreso, Conte avrebbe già avuto un primo colloquio col capitano azzurro. Una telefonata che Di Lorenzo avrebbe molto apprezzato. Pochi giorni e arriverà il sospirato tweet di ADL. Conte è pronto a Napoli. Accettata senza riserve e (soprattutto) clausole di uscita. Che i tifosi sappiano. Antonio ha solo voglia di azzurro".