Rai - L'Olympiacos chiede uno sconto per Manolas: per rimpiazzarlo c'è Rugani in pole

L'Olympiacos fa sul serio per Kostas Manolas, che tornerebbe volentieri in Grecia ma non vuole perdere un soldo in questa operazione. Il club ellenico chiede al Napoli - che non ha messo veti ad una sua cessione - di fissare un prezzo basso, visto che dovrà spendere tanto per l'ingaggio. La base d'asta è di 15 milioni, ma con una trattativa la valutazione potrebbe calare.

PER RIMPIAZZARLO - Con i denari in entrata da Manolas la società azzurra vorrebbe andare poi a prendere il terzino e a quel punto per il difensore centrale si proverebbe a prendere un calciatore in prestito con diritto di riscatto: Daniele Rugani potrebbe fare al caso del Napoli, anche dal punto di vista tattico. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.