Rai - Navas, il Napoli non va oltre i 6mln per 2 anni: fine settimana decisivo, i dettagli

Ennesima giornata vuota sull'asse Napoli-Lisbona-Parigi. Jorge Mendes non ha ancora elargito certezze alla dirigenza azzurra dopo l'ennesima call del tardo pomeriggio. Il PSG per ora non intende versare 10 milioni netti a Keylor Navas per l'incentivo all'esodo. Il Napoli ha però ribadito che non rilancerà ulteriormente dopo l'offerta ufficiale fatta ieri. 3 milioni netti annui per 2 stagioni accompagnati da una serie di bonus performanti ed una discreta commissione da elargire a Mendes. Fine settimana decisivo per il destino di Navas e Fabian ruiz. Entro quella data il Napoli confida in decisi passi avanti. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, nel corso di Rainews 24.