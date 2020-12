Rai - Osimhen, fissata la data del rientro: salterà altre tre partite

Real Sociedad, Sampdoria e Inter: Victor Osimhen salterà ancora tre partite. Out dal 13 novembre scorso, praticamente un mese, l'attaccante nigeriano starà fuori un altro paio di settimane. Stando a quanto riferito dal giornalista Rai Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giocatore non sarà convocato né per la partita d'Europa League di giovedì né per i due match di campionato di domenica prossima e il mercoledì successivo. Molto probabilmente ci sarà, invece, con la Lazio il 20 dicembre.