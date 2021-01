Repubblica - A Verona poco turnover: idea Rrahmani dal 1’, Petagna ancora titolare

L'edizione di oggi di Repubblica fa il punto in casa Napoli riguardo la probabile formazione contro il Verona. Gli azzurri vanno a caccia di riscatto e proprio per questo Gattuso cambierà pochi uomini. Potrebbero esserci al massimo due o forse tre cambi rispetto alla formazione vista in Supercoppa con la Juve. Meret in porta, Hysaj sulla sinistra al posto di Mario Rui e l'idea Rrahmani dal 1' per dare un turno di riposo a Manolas. Centrocampo obbligato con Demme e Bakayoko, mentre in attacco confermato il terzetto composto da Insigne, Zielinski e Lozano alle spalle di Petagna.