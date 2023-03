Rmc Sport - PSG forte su Osimhen! Incontro con agenti: sul piatto anche una contropartita

Il Napoli, inoltre, chiede almeno 100 milioni per sedersi a trattare. Una cifra che - si legge - ad oggi il Paris Saint-Germain non può permettersi

Il PSG è piombato forte su Victor Osimhen ed è pronto a battagliare con la Premier League per accaparrarselo. A scriverlo è RMC Sport, secondo cui l'attaccante del Napoli è una priorità per Luis Campos, uomo-mercato parigino che conosce bene il giocatore, avendolo portato al Lille nel 2019. I colleghi francesi scrivono che il dirigente del PSG ha incontrato l'entourage di Osimhen per convincerlo che Parigi sarebbe la destinazione migliore. Il bomber africano non è contrario, ma la sua preferenza sarebbe la Premier League.