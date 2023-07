Sky DE - Kim al Bayern, è fatta: clausola pagata, annuncio entro il weekend

E’ fatta per Kim Min-jae al Bayern Monaco. Il club bavarese ha pagato la clausola rescissoria e versato le cifra nelle casse del Napoli. Il Bayern vuole annunciare il suo trasferimento questa settimana. L’ex Fenerbahce dovrebbe viaggiare con i suoi nuovi compagni di squadra per la tournée estiva lunedì prossimo. A riferirlo su Twitter è il giornalista di Sky Sport DE Florian Plettenberg.

Min-Jae #Kim & FC Bayern, deal is done! Everything paid & clarified ✅



➡️ Bayern wants to announce his transfer this week

➡️ Kim, expected to travel with his new teammates to 🇯🇵 & 🇸🇬 next Monday. @SkySportDE 🇰🇷 pic.twitter.com/q2cXfwdeJ8